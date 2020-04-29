В Улан-Удэ неизвестный спустил все деньги с найденной карты на сигареты









Владелец карты узнал о пропаже денег после смс-оповещений о совершённых покупках и заблокировал её.



Приметы разыскиваемого: мужчина, рост 175-180 см, среднего телосложения.



Был одет: ветровка тёмного цвета, брюки и кроссовки зелёные.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8(9024)59-93-53, 8(924)552-51-69 или 102 (112).





В Бурятии разыскивают вора, укравшего деньги с банковской карты, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Банковскую карту её владелец потерял. Поздним вечером 24 апреля в магазинах на улицах Октябрьская, Маяковского, проспекте 50-летия Октября с карты произведены списания на сумму 7,5 тысяч рублей. Все деньги потрачены на дорогостоящие сигареты.Предположительно, камера в магазине сняла подозреваемого. Видео распространило МВД по Бурятии.