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В Улан-Удэ карманник пытался «перевести стрелки» на таксиста

В Улан-Удэ карманник пытался «перевести стрелки» на таксиста
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Улан-удэнец украл телефон в маршрутке и пытался отвести от себя подозрения

В Улан-Удэ 20-летний молодой человек в маршрутном автобусе украл сотовый телефон из кармана куртки 48-летнего пассажира. Затем, обнаружив на мобильном устройстве приложение онлайн-банкинга, украл со счёта 7100 рублей.

Чтобы отвести от себя подозрения, молодой человек придумал план. Он перевёл деньги водителю такси, на котором ездил по городу. После обналичил их в ближайшем банкомате. Деньги потратил на продукты и алкоголь, организовав вечеринку с друзьями.

Сам гаджет молодой человек продал. Общий ущерб от его действий составил 14 тысяч рублей.

Потерпевший обнаружил пропажу сбережений на следующий день, когда при расчёте за товар в магазине из-за отсутствия средств на счёте не прошла банковская операция.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за грабёж и наркопреступление. Постоянного источника дохода он не имеет.

- Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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