В Улан-Удэ карманник пытался «перевести стрелки» на таксиста





В Улан-Удэ 20-летний молодой человек в маршрутном автобусе украл сотовый телефон из кармана куртки 48-летнего пассажира. Затем, обнаружив на мобильном устройстве приложение онлайн-банкинга, украл со счёта 7100 рублей.Чтобы отвести от себя подозрения, молодой человек придумал план. Он перевёл деньги водителю такси, на котором ездил по городу. После обналичил их в ближайшем банкомате. Деньги потратил на продукты и алкоголь, организовав вечеринку с друзьями.Сам гаджет молодой человек продал. Общий ущерб от его действий составил 14 тысяч рублей.Потерпевший обнаружил пропажу сбережений на следующий день, когда при расчёте за товар в магазине из-за отсутствия средств на счёте не прошла банковская операция.Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за грабёж и наркопреступление. Постоянного источника дохода он не имеет.- Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.