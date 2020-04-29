В Забайкалье браконьеры убили краснокнижных гусей

Браконьеры смогли близко подобраться к стае и подстрелить краснокнижных птиц
Оперативная группа Даурского заповедника совместно со службой охотнадзора 24 апреля в охотничьих угодьях общего пользования задержала браконьеров, охотившихся на гусей-гуменников, занесённых в Красную книгу Забайкальского края. Браконьеры действовали в Приаргунском районе.
Браконьеры, прикрываясь сухой растительностью, застрявшей на проволочном ограждении инженерно-технических сооружений, смогли близко подобраться к стае и подстрелить краснокнижных птиц. При задержании у каждого из нарушителей, один из которых оказался жителем села Дурой, а второй – Краснокаменска, были обнаружены и изъяты по одному гусю, оружие и патроны. Также на месте охоты были собраны гильзы.
В этот же день оперативники задержали ещё трёх браконьеров. У двоих при осмотре были обнаружены трофеи в количестве пяти гусей-гуменников, охотничье оружие и боеприпасы. Ружьё одного из браконьеров не зарегистрировано в органах внутренних дел. Третий в момент задержания оружия при себе не имел. Браконьерами оказались жители сел Дурой и Староцурухайтуй. Охота проводилась в сухую и ветреную погоду.
- По факту задержания на место был вызван наряд из Приаргунского отдела полиции и охотовед Приаргунского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Будет проведена экспертиза для установления подвида гусей-гуменников, ставших жертвами браконьеров. В зависимости от подвида гусей-гуменников будет установлен размер ущерба, нанесённый природе незаконной охотой, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский».
В Забайкальском крае запрещена весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь. Также в крае в связи с пандемией коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности, предусматривающей для граждан соблюдение ограничительных мер. Таким образом, любители незаконной охоты, могут быть привлечены к уголовной ответственности за браконьерство, к административной – за нарушение режима самоизоляции, и к гражданской – для возмещения нанесённого ущерба.
В Забайкалье браконьеры убили краснокнижных гусей
Происшествия, Фото:
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