В Бурятии опрокинулась «Тойота» с пьяной девушкой без прав

В «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажирка
Вчера ночью в Еравнинском районе Бурятии устроила ДТП пьяная девушка-водитель, к тому же не имеющая водительских прав.
25-летняя водитель «Тойоты Калдина», следуя со стороны села Тужинка в направлении села Усть Эгита, не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась.
В результате ДТП сама водитель и 23-летняя девушка-пассажирка получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Обе девушки были в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход
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