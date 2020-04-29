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В Бурятии опрокинулась «Тойота» с пьяной девушкой без прав

В Бурятии опрокинулась «Тойота» с пьяной девушкой без прав
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В «пьяном» ДТП пострадали водитель и пассажирка

Вчера ночью в Еравнинском районе Бурятии устроила ДТП пьяная девушка-водитель, к тому же не имеющая водительских прав.

25-летняя водитель «Тойоты Калдина», следуя со стороны села Тужинка в направлении села Усть Эгита, не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась. 

 

В результате ДТП сама водитель и 23-летняя девушка-пассажирка получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Обе девушки были в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход
ДТП алкогольное опьянение
 
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