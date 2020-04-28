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В Улан-Удэ на 15 тысяч оштрафовали нарушителя изоляции

В Улан-Удэ на 15 тысяч оштрафовали нарушителя изоляции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Прилетевший из Москвы мужчина ходил на работу

В Улан-Удэ на 15 тысяч оштрафован гражданин, прибывший в Бурятию из Москвы и не соблюдавший обязательный режим самоизоляции.

Мужчина прибыл в Бурятию из Тюмени через Москву. В аэропорту ему вручили постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Бурятии об изоляции по месту пребывания в Улан-Удэ.

Согласно постановлению об изоляции, граждане обязаны 14 дней не покидать место проживания (пребывания), не посещать работу, магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами.

Однако мужчина ходил на работу и контактировал с третьими лицами.

- За невыполнение в установленный срок законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, гражданин привлечен Октябрьским районным судом к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии ещё раз напоминает всем гражданам, которым выданы постановления об изоляции, не нарушать режим изоляции в установленный срок во избежание привлечении к административной ответственности.


коронавирус самоизоляция штраф
 
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