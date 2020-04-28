 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Апреля

27 Апреля

Популярное

В Забайкалье «чёрных лесорубов» осудили условно

В Забайкалье «чёрных лесорубов» осудили условно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённые возместили причинённый лесному фонду ущерб в полном объёме

В Забайкалье двух жителей Газимуро-Заводского района признали виновными в совершении незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В начале декабря 2019 года двое мужчин вступили в преступный сговор с целью незаконной заготовки древесины. Они срубили деревья, чем причинили лесному фонду материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела мужчины полностью возместили причинённый ущерб.

- С учётом этого, а также иных обстоятельств суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года каждому, конфисковав бензопилу в доход государства. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
суд черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ со второго этажа выпал двухлетний ребёнок
В Улан-Удэ со второго этажа выпал двухлетний ребёнок
Происшествия, 28.04.2020
Мать не уследила за малышом, распивая алкоголь
Улан-удэнец украл сумку у рассеянной женщины
Улан-удэнец украл сумку у рассеянной женщины
Происшествия, 28.04.2020
Горожанка дала подержать сумку и забыла про неё
Новый лесной пожар идёт в Бурятию из Забайкалья
Новый лесной пожар идёт в Бурятию из Забайкалья
Происшествия, 28.04.2020
До перехода на границу Мухоршибирского лесничества остаётся 200 метров
Жителя Братска обманули на сайте знакомств
Жителя Братска обманули на сайте знакомств
Происшествия, 28.04.2020
Чтобы встретиться с девушкой, он перевёл ей 28 тысяч рублей
В Иркутске полицейские с сиренами отвезли в больницу травмированного малыша
Происшествия, 28.04.2020
К сотрудникам ДПС с просьбой о помощи обратился отец двухлетнего ребёнка
Новый лесной пожар зашёл из Бурятии в Забайкалье
Новый лесной пожар зашёл из Бурятии в Забайкалье
Происшествия, 28.04.2020
Пожар действует в Беклемишевском лесничестве
В Иркутской области виновники крупного пожара намеренно подожгли лес
В Иркутской области виновники крупного пожара намеренно подожгли лес
Происшествия, 28.04.2020
На месте возникновения пожара обнаружен следы легковоспламеняющейся жидкости  
В Бурятии в горящем доме погибла старушка
В Бурятии в горящем доме погибла старушка
Происшествия, 28.04.2020
Трагедия произошла из-за пала травы
В Бурятии опровергли информацию о больном COVID-19 осуждённом
В Бурятии опровергли информацию о больном COVID-19 осуждённом
Происшествия, 28.04.2020
Больных коронавирусом осуждённых в Бурятии нет
В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления
В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления
Происшествия, 28.04.2020
Его задержали, когда мужчина вернулся обратно, чтобы найти сотовый
18-летний забайкалец обчистил гараж
18-летний забайкалец обчистил гараж
Происшествия, 28.04.2020
Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей
В Улан-Удэ школьник с другом угнали машину
В Улан-Удэ школьник с другом угнали машину
Происшествия, 28.04.2020
Молодые люди решили покататься на чужом авто
В Бурятии больной коронавирусом, возможно, посещал похороны
В Бурятии больной коронавирусом, возможно, посещал похороны
Происшествия, 28.04.2020
В Кижингинском районе круг контактных лиц может достигать 80 человек

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^