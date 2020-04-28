В Забайкалье «чёрных лесорубов» осудили условно

Осуждённые возместили причинённый лесному фонду ущерб в полном объёме



В Забайкалье двух жителей Газимуро-Заводского района признали виновными в совершении незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.



В начале декабря 2019 года двое мужчин вступили в преступный сговор с целью незаконной заготовки древесины. Они срубили деревья, чем причинили лесному фонду материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей.



После возбуждения уголовного дела мужчины полностью возместили причинённый ущерб.



- С учётом этого, а также иных обстоятельств суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года каждому, конфисковав бензопилу в доход государства. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

