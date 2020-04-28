Улан-удэнец украл сумку у рассеянной женщины

Горожанка дала подержать сумку и забыла про неё



В конце марта улан-удэнец украл у малознакомой женщины, с которой распивал спиртное в сквере, сумку с кошельком и сотовым телефоном. Сумку владелица дала ему подержать. Однако забыла про неё и ушла, чем и воспользовался 41-летний мужчина.



Обнаружив в кошельке банковскую карту, он расплатился ею за алкоголь, а также безналично потратил деньги на такси, на котором разъезжал по городу.



Кошелёк подозреваемый потерял. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Сумка изъята у водителя такси.



Возбуждены уголовные дела за кражу и мошенничество с использованием электронных средств платежа. Следствие продолжается.



Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности, судимости погашены. Официально не трудоустроен, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

