Горожанка дала подержать сумку и забыла про неё
В конце марта улан-удэнец украл у малознакомой женщины, с которой распивал спиртное в сквере, сумку с кошельком и сотовым телефоном. Сумку владелица дала ему подержать. Однако забыла про неё и ушла, чем и воспользовался 41-летний мужчина.
Обнаружив в кошельке банковскую карту, он расплатился ею за алкоголь, а также безналично потратил деньги на такси, на котором разъезжал по городу.
Кошелёк подозреваемый потерял. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Сумка изъята у водителя такси.
Возбуждены уголовные дела за кражу и мошенничество с использованием электронных средств платежа. Следствие продолжается.
Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности, судимости погашены. Официально не трудоустроен, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл сумку у рассеянной женщины
Происшествия, Фото:
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