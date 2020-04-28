До перехода на границу Мухоршибирского лесничества остаётся 200 метров
Новый лесной пожар возник в Петровско-Забайкальском лесничестве Забайкальского края на площади 3 га. До перехода на границу Мухоршибирского лесничества в Бурятии остаётся всего 200 метров, сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.
На место направлено 20 лесных пожарных Мухоршибирского лесхоза, а также четыре единицы лесопожарной техники, в том числе один бульдозер.
Помимо этого, сегодня переходов лесных пожаров, действующих в Еравнинском районе, на земли Забайкальского края не происходило.
Сложный лесной пожар на границе с минобороны Забайкальского края на площади 200 га ликвидирован 27 апреля. Остаётся угроза нескольких переходов лесных пожаров с земель Читинского лесничества минобороны на земли Еравнинского района.
Ещё один сложный лесной пожар в Еравнинском районе на границе с Забайкальским краем на площади 6500 га локализован.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня со стороны Бурятии в Забайкальский край зашёл лесной пожар. Он действует в Беклемишевском лесничестве, угрозы населённым пунктам нет.
Продолжается тушение двух лесных пожаров на границе с Забайкальским краем на площади 3 608 га. На тушении задействовано более 200 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, задействовано 28 единиц лесопожарной техники и вертолёт Ми-8.
За 2019-2020 год зарегистрировано шесть лесных пожаров, перешедших с Забайкальского края на земли лесного фонда Бурятии. В 2020 году на территорию Кяхтинского лесничества перешли два пожара общей площадью 6 га, пожары ликвидированы в течение первых суток.
В 2019 году перешли четыре лесных пожара общей площадью 555,6 га. Один из них – очень сложный пожар в Хандагатайском лесничестве, где существовала угроза перехода огня на населенный пункт Кижа. Очаг возгорания был ликвидирован на площади 430 га. В результате своевременных мер трагедии удалось избежать.
Новый лесной пожар идёт в Бурятию из Забайкалья
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