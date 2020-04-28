На главной площади Читы хулиганы перевернули урны

Происшествия, Фото: администрация Читы

Полицейские расследуют инцидент



В Чите на главной площади имени Ленина в ночь с 27 на 28 апреля неизвестные перевернули мусорные урны.



- Сейчас ведётся расследование инцидента. Представители правоохранительных органов отсматривают видеозаписи с расположенных на площади камер, - сообщили в пресс-службе администрации Читы.



В порядок площадь привели работники МП «ДМРСУ».

