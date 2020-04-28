Полицейские расследуют инцидент
В Чите на главной площади имени Ленина в ночь с 27 на 28 апреля неизвестные перевернули мусорные урны.
- Сейчас ведётся расследование инцидента. Представители правоохранительных органов отсматривают видеозаписи с расположенных на площади камер, - сообщили в пресс-службе администрации Читы.
В порядок площадь привели работники МП «ДМРСУ».
На главной площади Читы хулиганы перевернули урны
Происшествия, Фото:
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