Пожар действует в Беклемишевском лесничестве
Сегодня со стороны Бурятии в Забайкальский край зашёл новый лесной пожар. Он действует в Беклемишевском лесничестве, угрозы населённым пунктам нет.
На данный момент в тушении пожара принимают участие 14 человек и четыре единицы техники. Ведётся постоянный мониторинг ситуации, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром сообщалось, что в Бурятии локализовали сложный лесной пожар в Еравнинском районе на границе с Забайкальским краем на площади 6500 га.
Новый лесной пожар зашёл из Бурятии в Забайкалье
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