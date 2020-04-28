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В Иркутской области виновники крупного пожара намеренно подожгли лес

В Иркутской области виновники крупного пожара намеренно подожгли лес
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На месте возникновения пожара обнаружен следы легковоспламеняющейся жидкости

В настоящее время сотрудники МЧС в Иркутской области, сотрудники полиции и Росгвардии устанавливают обстоятельства возникновения и развития самого крупного лесного пожара, локализованного на площади 4500 га в 3 километрах от села Заречное в Качугском районе. Ведутся поиски виновных лиц.

Дознавателям МЧС России удалось обследовать очаг ещё действующего пожара и установить причины его возникновения.

- Дознавателями и экспертами Испытательной пожарной лаборатории была осмотрена максимально большая территория, пройденная огнём. В местах свалок порубочных остатков были обнаружены 12 разрозненных очагов возгорания с наличием следов легковоспламеняющейся жидкости. Это указывает на умышленные действия людей. Проводится опрос населения села Заречное. С целью установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места нахождения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров. Практика взаимодействия с операторами сотовой связи показала свою результативность ещё в прошлом году. Такие же методы используются для установления свидетелей и возможных виновных лиц при расследовании причин других лесных пожаров, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

По состоянию на утро 28 апреля в Иркутской области действуют 9 природных пожаров в Братском, Иркутском, Чунском, Шелеховском и Качугском районах на площади 5162,8 га.

Больше всего пожаров зарегистрировано в Качугском районе. В тушении лесных пожаров задействовано 219 человек и 58 единиц техники.

На особом контроле области находятся пять пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов: в Братском районе на площади 150 га в 5 км от посёлка Подъвыездный и на площади 1,5 га в 3 км от города Вихоревка, в Иркутском районе на площади 18 га в 2 км от села Смоленщина, в Качугском районе на площади 4500 га в 3 км от посёлка Заречное и на площади 2,8 га в 2 км от деревни Житова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Причины всех этих пожаров, а также уже ликвидированных, устанавливаются.
пожар Поджог
 
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