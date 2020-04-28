В Бурятии в горящем доме погибла старушка

Сегодня, 28 апреля, пожар в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии унёс жизнь 85-летней женщины.
О загоревшемся доме в 12:46 сообщил пожарным очевидец – работник пожарной охраны.
На момент прибытия пожарных подразделений огнём были охвачен дом и сарай. Из-за позднего обнаружения пожара спасти жилой дом и надворную постройку не удалось.
В 13:35, после первой ликвидации пожара, в доме было обнаружено тело женщины 1935 года рождения.
- Вероятно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём: на участке возле сарая сжигалась сухая растительность, вследствие чего произошло загорание нежилой постройки с дальнейшим распространением огня на жилой дом. Ведутся следственно-оперативные мероприятия, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
К тушению пожара были привлечены силы восемь работников 14-го Муйского отряда Государственной противопожарной службы, один представитель пожарной команды аэропорта посёлка Таксимо, два работника администрации Таксимо, три единицы пожарной спецтехники и одна единица вспомогательной техники, уточнили в агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 24 апреля в селе Первомаевка Заиграевского района на пожаре погиб спящий мужчина.