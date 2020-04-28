Его задержали, когда мужчина вернулся обратно, чтобы найти сотовый
В Чите 25 апреля из супермаркета поступил сигнал «тревога». Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл в магазин, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю.
Работники, которые нажали тревожную кнопку, пояснили, что посетитель, набрав в пакет продукты, убежал из магазина, не оплатив товар.
Сотрудники вневедомственной охраны решили просмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, чтобы установить приметы продуктового вора и узнать, какой товар был украден.
Пока росгвардейцы выясняли обстоятельства произошедшего, мужчина, совершивший преступление, неожиданно вернулся в магазин – его опознали работники торгового зала.
Увидев сотрудников Росгвардии, подозреваемый попытался скрыться, а когда понял, что не удаётся, начал оказывать сопротивление.
В итоге он был задержан и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Позже выяснилось, что горе-грабитель обронил в магазине сотовый телефон и вернулся его искать.
В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления
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