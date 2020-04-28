 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Апреля

27 Апреля

Популярное

В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления

В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления
Происшествия, 
Его задержали, когда мужчина вернулся обратно, чтобы найти сотовый

В Чите 25 апреля из супермаркета поступил сигнал «тревога». Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл в магазин, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

Работники, которые нажали тревожную кнопку, пояснили, что посетитель, набрав в пакет продукты, убежал из магазина, не оплатив товар.

Сотрудники вневедомственной охраны решили просмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, чтобы установить приметы продуктового вора и узнать, какой товар был украден.

Пока росгвардейцы выясняли обстоятельства произошедшего, мужчина, совершивший преступление, неожиданно вернулся в магазин – его опознали работники торгового зала.

Увидев сотрудников Росгвардии, подозреваемый попытался скрыться, а когда понял, что не удаётся, начал оказывать сопротивление.

В итоге он был задержан и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже выяснилось, что горе-грабитель обронил в магазине сотовый телефон и вернулся его искать.
грабеж Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии опровергли слух о больном COVID-19 осуждённом
В Бурятии опровергли слух о больном COVID-19 осуждённом
Происшествия, 28.04.2020
Больных коронавирусом осуждённых в Бурятии нет
В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления
В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления
Происшествия, 28.04.2020
Его задержали, когда мужчина вернулся обратно, чтобы найти сотовый
18-летний забайкалец обчистил гараж
18-летний забайкалец обчистил гараж
Происшествия, 28.04.2020
Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей
В Улан-Удэ школьник с другом угнали машину
В Улан-Удэ школьник с другом угнали машину
Происшествия, 28.04.2020
Молодые люди решили покататься на чужом авто
В Бурятии больной коронавирусом, возможно, посещал похороны
В Бурятии больной коронавирусом, возможно, посещал похороны
Происшествия, 28.04.2020
В Кижингинском районе круг контактных лиц может достигать 80 человек
Читинец украл у спящего клиента бара дорогой смартфон
Читинец украл у спящего клиента бара дорогой смартфон
Происшествия, 28.04.2020
Ущерб от кражи составил 74 тысячи рублей
В Бурятии устанавливают причины смерти больной с коронавирусом
В Бурятии устанавливают причины смерти больной с коронавирусом
Происшествия, 28.04.2020
У 73-летней пациентки внезапно остановилось сердце
Житель Бурятии нашёл снаряд
Житель Бурятии нашёл снаряд
Происшествия, 28.04.2020
Боеприпас лежал на окраине посёлка
Двух иркутянок обманули лжебанкиры
Двух иркутянок обманули лжебанкиры
Происшествия, 28.04.2020
Мошенники сообщили о попытке снятия денег со счетов
Житель Бурятии прятал пакеты с марихуаной на участке
Житель Бурятии прятал пакеты с марихуаной на участке
Происшествия, 28.04.2020
Мужчина ранее совершал аналогичное преступление
В Иркутской области на берегу реки задержали мужчину с оружием
В Иркутской области на берегу реки задержали мужчину с оружием
Происшествия, 28.04.2020
При себе у него было нарезное оружие и патроны
Коронавирус пришёл в ещё один район Бурятии
Коронавирус пришёл в ещё один район Бурятии
Происшествия, 28.04.2020
Заболевший житель Кижингинского района не знает, где мог заразиться
ГУФСИН раскритиковало сюжет французского ТВ о бунте в ангарской колонии
ГУФСИН раскритиковало сюжет французского ТВ о бунте в ангарской колонии
Происшествия, 28.04.2020
«Работа студента-троечника, но не более» - так оценили репортаж французского телеканала в ГУФСИН

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^