В Чите горе-грабитель выронил телефон на месте преступления

Его задержали, когда мужчина вернулся обратно, чтобы найти сотовый



В Чите 25 апреля из супермаркета поступил сигнал «тревога». Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл в магазин, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю.



Работники, которые нажали тревожную кнопку, пояснили, что посетитель, набрав в пакет продукты, убежал из магазина, не оплатив товар.



Сотрудники вневедомственной охраны решили просмотреть видеозаписи с камер видеонаблюдения, чтобы установить приметы продуктового вора и узнать, какой товар был украден.



Пока росгвардейцы выясняли обстоятельства произошедшего, мужчина, совершивший преступление, неожиданно вернулся в магазин – его опознали работники торгового зала.



Увидев сотрудников Росгвардии, подозреваемый попытался скрыться, а когда понял, что не удаётся, начал оказывать сопротивление.



В итоге он был задержан и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Позже выяснилось, что горе-грабитель обронил в магазине сотовый телефон и вернулся его искать.

