Очаг разросся до 26 человек
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что коронавирусом заболели уже 26 человек из очага городской больницы №4 в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», сперва в больнице заболели 10 сотрудников – два врача, четыре медсестры, два работника административного аппарата, одна санитарка и один работник технической службы. При этом часть из них незадолго до положительного анализа скрыла свои симптомы ОРВИ. В воскресенье стало известно ещё о 10 заразившихся от очага в горбольнице.
В настоящий момент, по словам Евгении Лудуповой, коронавирусом болеют 17 человек из числа медперсонала, который был на карантине, и пять человек, которые находились на домашней изоляции. Кроме того, заразились два пациента и двое человек, которые за ними ухаживали.
- Расследование контактных лиц продолжается. За выходные 15 бригад отработали. 253 контактных человека было обследовано на Машзаводе. Но я хочу отметить, что там есть ещё один очаг, не только в больнице №4, - сказала министр.
Напомним, из-за случая с горбольницей №4 было принято решение вернуть жёсткие ограничительные меры, вроде запрета на работу парикмахерских или закрытия магазинов стройматериалов. «Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмём», - заявил в воскресенье глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ из очага больницы №4 заразились двое пациентов
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