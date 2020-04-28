18-летний забайкалец обчистил гараж

Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей



В Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края в полицию обратилась местная жительница с сообщением о краже из гаража во дворе дома. Ночью неизвестные проникли в гараж, откуда украли запасные части от мотоцикла «Урал», бензопилу, УШМ, электродрель, набор инструментов, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму 20 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель города Петровск-Забайкальский. Сотрудники уголовного розыска доставили молодого человека в отдел полиции, он дал признательные показания.



- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого и вернули потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

