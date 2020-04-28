Читинец украл у спящего клиента бара дорогой смартфон

Ущерб от кражи составил 74 тысячи рублей



В отдел полиции Читы с сообщением о краже телефона «Самсунг» обратился 39-летний местный житель. Мужчина, отдыхая в одном из местных баров, уснул за столиком, а проснувшись, не обнаружил свой гаджет стоимостью 74 тысячи рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний читинец. Украденный смартфон изъят по месту жительства вора и возвращён потерпевшему.



- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

