Двух иркутянок обманули лжебанкиры

Мошенники сообщили о попытке снятия денег со счетов



В Иркутской области увеличивается количество дистанционных мошенничеств. Наиболее распространённым способом обмана остаётся схема, при которой человеку звонит неизвестный, представляется работником службы безопасности банка и предупреждает о якобы попытке снятия наличных денег.



Так, накануне своих сбережений лишились две жительницы микрорайона Зелёный Иркутска. Им позвонили лжебанкиры и сообщили, что мошенники пытаются снять сбережения с их банковских карт.



Для отмены операции необходимо было назвать номер карты, трёхзначный код с обратной стороны, код подтверждения из смс. Женщины выполнили указания аферистов и в общей сложности лишились 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

