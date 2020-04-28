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Двух иркутянок обманули лжебанкиры

Двух иркутянок обманули лжебанкиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники сообщили о попытке снятия денег со счетов

В Иркутской области увеличивается количество дистанционных мошенничеств. Наиболее распространённым способом обмана остаётся схема, при которой человеку звонит неизвестный, представляется работником службы безопасности банка и предупреждает о якобы попытке снятия наличных денег.

Так, накануне своих сбережений лишились две жительницы микрорайона Зелёный Иркутска. Им позвонили лжебанкиры и сообщили, что мошенники пытаются снять сбережения с их банковских карт.

Для отмены операции необходимо было назвать номер карты, трёхзначный код с обратной стороны, код подтверждения из смс. Женщины выполнили указания аферистов и в общей сложности лишились 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.
мошенничество
 
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