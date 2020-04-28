Житель Бурятии прятал пакеты с марихуаной на участке

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина ранее совершал аналогичное преступление



23 апреля полицейские изъяли марихуану у 39-летнего жителя Гусиноозёрска. В надворных постройках обнаружено два пакета с веществом растительного происхождения. Масса наркотического средства составила около 600 граммов.



От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества хозяин дома отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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