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Житель Бурятии прятал пакеты с марихуаной на участке

Житель Бурятии прятал пакеты с марихуаной на участке
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина ранее совершал аналогичное преступление

23 апреля полицейские изъяли марихуану у 39-летнего жителя Гусиноозёрска. В надворных постройках обнаружено два пакета с веществом растительного происхождения. Масса наркотического средства составила около 600 граммов.

От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества хозяин дома отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
марихуана наркотики
 
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