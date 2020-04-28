Мужчина ранее совершал аналогичное преступление
23 апреля полицейские изъяли марихуану у 39-летнего жителя Гусиноозёрска. В надворных постройках обнаружено два пакета с веществом растительного происхождения. Масса наркотического средства составила около 600 граммов.
От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества хозяин дома отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Житель Бурятии прятал пакеты с марихуаной на участке
Происшествия, Фото:
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