В Иркутской области на берегу реки задержали мужчину с оружием

При себе у него было нарезное оружие и патроны



Во время рейда на берегу реки Турука в Иркутской области сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого жителя Иркутска. У мужчины хранилось нарезное оружие и патроны.



Оружие и боеприпасы полицейские изъяли.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Санкция статьи предполагает максимальное наказание до четырёх лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

