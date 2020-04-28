В Ангарске пьяный водитель насмерть сбил пешехода на обочине

Ещё одна женщина-пешеход получила травмы



Поздним вечером 25 апреля в Ангарске пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного насмерть.



В районе 252 квартала 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140», не справился с управлением и сбил находившихся на обочине пешеходов. В результате случившегося от полученных травм скончался 43-летний пешеход. Получила травмы 48-летняя женщина.



Ангарчанин не имел права на управления автомобиля, судом он был лишён водительского удостоверения.



По результатам медицинского освидетельствования установлено, что предполагаемый виновник был пьян.



В настоящее время в отношении нарушителя составлено четыре административных протокола за различные правонарушения. По решению суда ему назначено административное наказание в виде 10 суток ареста.



В настоящее время следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента. Проводится проверка, по окончанию которой действиям сторон будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

