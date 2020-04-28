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В Ангарске пьяный водитель насмерть сбил пешехода на обочине

В Ангарске пьяный водитель насмерть сбил пешехода на обочине
Происшествия, 
Ещё одна женщина-пешеход получила травмы

Поздним вечером 25 апреля в Ангарске пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного насмерть.

В районе 252 квартала 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21140», не справился с управлением и сбил находившихся на обочине пешеходов. В результате случившегося от полученных травм скончался 43-летний пешеход. Получила травмы 48-летняя женщина.

Ангарчанин не имел права на управления автомобиля, судом он был лишён водительского удостоверения.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что предполагаемый виновник был пьян.

В настоящее время в отношении нарушителя составлено четыре административных протокола за различные правонарушения. По решению суда ему назначено административное наказание в виде 10 суток ареста.

В настоящее время следователи работают над установлением всех обстоятельств инцидента. Проводится проверка, по окончанию которой действиям сторон будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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