ГУФСИН раскритиковало сюжет французского ТВ о бунте в ангарской колонии

«Работа студента-троечника, но не более» - так оценили репортаж французского телеканала в ГУФСИН
23 апреля французский телеканал France 24 выпустил в эфир сюжет о беспорядках в ангарской колонии строгого режима, которые произошли 10 апреля.
В сюжете под названием «Изнасилование, унижение, пытки: бунт разоблачает шокирующее насилие в российских тюрьмах» сообщается о том, что с 2013 по 2017 годы в этой колонии было зарегистрировано более 300 случаев незаконного применения силы сотрудниками УФСИН.
Провокационный сюжет на французском телеканале прокомментировало ГУФСИН по Иркутской области.
- Данный сюжет полностью построен на не соответствующей действительности, вымышленной некоторыми недобросовестными «правозащитниками» информации, которую они активно распространяют и в российских СМИ. Ни один из приведенных, «якобы фактов» не соответствует действительности. Во время подготовки провокационного репортажа журналисты не использовали информацию официальных источников, не обращались за комментариями к официальным лицам, довольствуясь странными материалами граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, много более, чем в 5 000 километров от места событий на средства, полученные от антироссийской деятельности, - сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.
Известно, что в настоящее время следственные органы проводят расследование, уже установлены все организаторы и участники произошедшего инцидента. Возбуждены три уголовных дела, в том числе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ.
После беспорядков было найдено тело одного из осуждённых. В настоящее время причины, повлекшие его смерть, устанавливает следствие.
На время расследования осуждённые, являющиеся активными участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие учреждения. Все осуждённые обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное.
- Французским коллегам хочется пожелать более серьёзного отношения к выпускаемому продукту, поскольку с эстетической точки зрения данный сюжет можно рассматривать как ученическую работу студента-троечника факультета журналистики провинциального российского ВУЗа, но не более, - добавили в ГУФСИН.
ГУФСИН раскритиковало сюжет французского ТВ о бунте в ангарской колонии
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