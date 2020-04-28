Улан-удэнец потерял украденный телефон, убегая от полиции

Смартфон он украл у нового знакомого



25 апреля в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратился 36-летний мужчина и сообщил о краже. Он рассказал, что выпивал с мужчиной, проживающим в том же ДНТ. Мужчины познакомились на улице.



Когда наутро гость проснулся в доме нового знакомого, он не обнаружил своего телефона. Хозяин всячески отрицал свою причастность к его пропаже. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



По горячим следам подозреваемый – 26-летний улан-удэнец - был задержан полицейскими. Он рассказал, что телефон потерпевший отдал ему сам, чтобы купить ещё спиртного и расплатиться с помощью бесконтактного расчёта.



Однако, вернувшись и застав гостя спящим, хозяин дома решил не возвращать телефон.



Смартфон подозреваемый потерял, когда при задержании пытался скрыться от сотрудников полиции.



Ранее 26-летний улан-удэнец привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

