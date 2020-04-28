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Улан-удэнец потерял украденный телефон, убегая от полиции

Улан-удэнец потерял украденный телефон, убегая от полиции
Происшествия, 
Смартфон он украл у нового знакомого

25 апреля в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратился 36-летний мужчина и сообщил о краже. Он рассказал, что выпивал с мужчиной, проживающим в том же ДНТ. Мужчины познакомились на улице.

Когда наутро гость проснулся в доме нового знакомого, он не обнаружил своего телефона. Хозяин всячески отрицал свою причастность к его пропаже. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

По горячим следам подозреваемый – 26-летний улан-удэнец - был задержан полицейскими. Он рассказал, что телефон потерпевший отдал ему сам, чтобы купить ещё спиртного и расплатиться с помощью бесконтактного расчёта.

Однако, вернувшись и застав гостя спящим, хозяин дома решил не возвращать телефон.

Смартфон подозреваемый потерял, когда при задержании пытался скрыться от сотрудников полиции.

Ранее 26-летний улан-удэнец привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража полиция
 
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