Смартфон он украл у нового знакомого
25 апреля в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратился 36-летний мужчина и сообщил о краже. Он рассказал, что выпивал с мужчиной, проживающим в том же ДНТ. Мужчины познакомились на улице.
Когда наутро гость проснулся в доме нового знакомого, он не обнаружил своего телефона. Хозяин всячески отрицал свою причастность к его пропаже. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
По горячим следам подозреваемый – 26-летний улан-удэнец - был задержан полицейскими. Он рассказал, что телефон потерпевший отдал ему сам, чтобы купить ещё спиртного и расплатиться с помощью бесконтактного расчёта.
Однако, вернувшись и застав гостя спящим, хозяин дома решил не возвращать телефон.
Смартфон подозреваемый потерял, когда при задержании пытался скрыться от сотрудников полиции.
Ранее 26-летний улан-удэнец привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец потерял украденный телефон, убегая от полиции
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