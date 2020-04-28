В Бурятии работник фермы, выкинув золу, поджёг лес

23 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в Еравнинском лесничестве, в 17 километрах от села Гонда, произошёл пожар.
Сотрудник уголовного розыска, выехавший на место с участковым лесничим, задержал подозреваемого в пожаре. Им оказался 30-летний работник животноводческой стоянки, расположенной неподалёку.
Мужчина признался, что утром из неостывшей печи выкинул золу на свалку рядом с фермой. Днём свалка загорелась, огонь по полю перекинулся в лес. Заметив возгорание, работники стоянки принялись его тушить. После прибытия сотрудников пожарно-хозяйственной службы Еравнинского лесхоза пожар ликвидирован.
- По предварительной информации, в результате произошедшего уничтожены лесные насаждения на площади четыре гектара. Причинённый ущерб устанавливается. После установления ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 261 УК РФ, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Сельчанину грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Еравнинском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что нахождение в лесном массиве запрещено. Нарушение требования влечёт административную ответственность.
Справка:
Уголовным Кодексом за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности предусмотрена уголовная ответственность по статье 261. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ.