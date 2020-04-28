Возбуждено несколько уголовных дел
В Бурятии полицейские задержали 32-летнего жителя посёлка Силикатный. Установлена его причастность к двум кражам с территории дачных участков в садоводческом товариществе Заиграевского района.
В начале февраля мужчина, разбив окно, проник в дачный дом 69-летнего пенсионера и демонтировал печное литьё. Литьё он продал на рынке в Улан-Удэ.
Спустя некоторое время мужчина вновь совершил кражу в СНТ. На этот раз он украл строительные инструменты и хозяйственные принадлежности из другого дачного дома. Вернувшись через неделю, он взломал гараж, вынес два велосипеда и два пластмассовых бака из бани. Общий ущерб, причинённый владелице, составил 16,5 тысяч рублей.
Известно, что украденное он также продал на рынке.
Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера, а также против жизни и здоровья, и отбывал наказание в местах лишения свободы.
- Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленник заключён под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии вор продал на рынке украденное у дачников
Происшествия, Фото:
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