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В Бурятии вор продал на рынке украденное у дачников

В Бурятии вор продал на рынке украденное у дачников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено несколько уголовных дел

В Бурятии полицейские задержали 32-летнего жителя посёлка Силикатный. Установлена его причастность к двум кражам с территории дачных участков в садоводческом товариществе Заиграевского района.

В начале февраля мужчина, разбив окно, проник в дачный дом 69-летнего пенсионера и демонтировал печное литьё. Литьё он продал на рынке в Улан-Удэ.

Спустя некоторое время мужчина вновь совершил кражу в СНТ. На этот раз он украл строительные инструменты и хозяйственные принадлежности из другого дачного дома. Вернувшись через неделю, он взломал гараж, вынес два велосипеда и два пластмассовых бака из бани. Общий ущерб, причинённый владелице, составил 16,5 тысяч рублей.

Известно, что украденное он также продал на рынке.

Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера, а также против жизни и здоровья, и отбывал наказание в местах лишения свободы.

- Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленник заключён под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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