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В Бурятии возле пожарной части вспыхнул автомобиль

В Бурятии возле пожарной части вспыхнул автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар увидела диспетчер

Вечером 27 апреля недалеко от пожарной части №9 в Северобайкальске загорелся легковой автомобиль «Тойота Камри». Пожар увидела диспетчер части. Она направила спасательные подразделения на место.

Потушить пожар удалось за три минуты.

Хозяйка машины рассказала, что накануне отдала на ремонт автомобиль в мастерскую. После починки почувствовала запах бензина и решила вернуться к мастерам. Однако по дороге автомобиль загорелся.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Повреждён капот и двигатель автомобиля. Предположительно, причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

По факту возгорания автомобиля будет проводиться проверка, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

пожар
 
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