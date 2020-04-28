В Забайкалье мотоугонщика вычислили по следам протектора шин

Мотоцикл нашли в разобранном состоянии



В ОМВД в Хилке Забайкальского края поступило заявление от 46-летней жительницы села Глинка о том, что неизвестные проникли в гараж и украли мотоцикл «Минск» стоимостью около 25 тысяч рублей. Кража была совершена ночью из незапертого гаража.



Сотрудники полиции в ходе осмотра прилегающей территории на земле обнаружили следы протектора шин, которые привели стражей порядка к одному из частных домов. Во дворе полицейские обнаружили разобранный по запчастям мотоцикл с идентичным рисунком протектора шин.



Оперативники доставили в отдел полиции 19-летнего ранее судимого жителя села Глинка. Он дал признательные показания.



- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

