Избивший женщину житель Бурятии отделался исправительными работами

Мужчина уронил женщину на диван и наносил удары



Житель Бурятии, будучи подвергнутым административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, вновь совершил преступление.



Вечером 20 ноября 2019 года в доме в селе Исинга Еравнинского района пьяный мужчина избил свою сожительницу. Сельчанин схватил женщину за одежду и уронил её на диван, после чего ударил кулаком в лицо, а затем в голову. На этом мужчина не остановился и нанёс ещё не менее двух ударов кулаком в область её груди.



Женщина получила сотрясение головного мозга с ушибленной гематомой века левого глаза, ушиб грудной клетки слева с ушибом молочных желёз. Травмы расценили как повреждения, не повлекшие за собой вред здоровью.



В суде мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Это стало смягчающим обстоятельством. В качестве отягчающих обстоятельств стал рецидив преступлений.



Еравнинский районный суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на три месяца с удержанием 10 % заработка в доход государства.





