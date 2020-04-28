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Избивший женщину житель Бурятии отделался исправительными работами

Избивший женщину житель Бурятии отделался исправительными работами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина уронил женщину на диван и наносил удары

Житель Бурятии, будучи подвергнутым административному наказанию в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, вновь совершил преступление.

Вечером 20 ноября 2019 года в доме в селе Исинга Еравнинского района пьяный мужчина избил свою сожительницу. Сельчанин схватил женщину за одежду и уронил её на диван, после чего ударил кулаком в лицо, а затем в голову. На этом мужчина не остановился и нанёс ещё не менее двух ударов кулаком в область её груди.

Женщина получила сотрясение головного мозга с ушибленной гематомой века левого глаза, ушиб грудной клетки слева с ушибом молочных желёз. Травмы расценили как повреждения, не повлекшие за собой вред здоровью.

В суде мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Это стало смягчающим обстоятельством. В качестве отягчающих обстоятельств стал рецидив преступлений.

Еравнинский районный суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на три месяца с удержанием 10 % заработка в доход государства.


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