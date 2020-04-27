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Пожар из Бурятии может перейти в Забайкалье

Пожар из Бурятии может перейти в Забайкалье
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Забайкальском крае призвали усилить бдительность в связи со штормовым предупреждением

На данный момент в Забайкальском крае зафиксировано 25 пожаров, 9 из которых локализованы. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания доложил заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулёв.

Он сообщил, что есть угроза распространения пожара из Бурятии в районе полигона Телемба, где огонь в течение двух суток прошёл 70 километров.

- Наша задача сейчас ещё раз внимательно проверить все термоточки, так как с четверга объявлено штормовое предупреждение, усиление ветра с порывами более 20 метров в секунду. Особенно обращаюсь к главам степных районов усилить бдительность. Подготовьтесь как следует, расставьте технику, пожарные формирования. Запаситесь водой и еще раз пройдитесь по минерализованным полосам,- призвал зампред правительства региона.

C начала года на территории края потушено 570 пожаров. Ранее Александр Осипов обращался в федеральные органы власти с целью усиления группировки авиалесоохраны для тушения пожаров. В край оперативным штабом Рослесхоза были направлены дополнительная авиапожарная парашютно-десантная пожарная служба и техника, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Еравнинском районе Бурятии лесной пожар на границе с Читинским лесничеством Министерства обороны России на площади 200 га локализован. Продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров на площади 3 828 га, и дотушиванию локализованного очага. С огненной стихией на приграничной территории продолжают бороться более 200 человек. Задействовано 23 единицы лесопожарной техники.

лесные пожары
 
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