Иркутянина возили в багажнике и вымогали деньги

Мужчина сам смог позвонить полицейским и сообщить о преступлении



Утром в воскресенье к полицейским Иркутска позвонил мужчина и рассказал, что малознакомые люди поместили его в багажник автомобиля «Мерседес» и возят по городу, при этом требуя деньги.



Для освобождения мужчины дежурный передал ориентировку на автомобиль всем городским патрульным нарядам. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили место преступления и район, где мог находиться потерпевший.



В результате сотрудники полиции и Росгвардии блокировали иномарку в переулке Восточный Ленинского района областного центра.



В отдел полиции доставили четверых молодых людей в возрасте 20-24 лет. Все они задержаны.



Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Санкция статьи влечёт наказание до двенадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

