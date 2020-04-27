Мужчина сам смог позвонить полицейским и сообщить о преступлении
Утром в воскресенье к полицейским Иркутска позвонил мужчина и рассказал, что малознакомые люди поместили его в багажник автомобиля «Мерседес» и возят по городу, при этом требуя деньги.
Для освобождения мужчины дежурный передал ориентировку на автомобиль всем городским патрульным нарядам. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили место преступления и район, где мог находиться потерпевший.
В результате сотрудники полиции и Росгвардии блокировали иномарку в переулке Восточный Ленинского района областного центра.
В отдел полиции доставили четверых молодых людей в возрасте 20-24 лет. Все они задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Санкция статьи влечёт наказание до двенадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянина возили в багажнике и вымогали деньги
Происшествия, Фото:
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