В Иркутской области из-за дачницы сгорели семь домов

Виновница пожара сжигала сухую траву на участке
В Иркутской области полиция установила трёх предполагаемых поджигателей, по вине которых возникли пожары в разных районах.
На днях в результате возгорания на территории садоводств в районе железнодорожной станции «Моргудон» пригорода Братска сгорело 7 дачных домов, а также множество хозяйственных построек и неэксплуатируемых строений.
Незадолго до инцидента на участке с которого предположительно начался пожар, находилась 47-летняя женщина. В ходе опроса она рассказала, что решила сжечь прошлогоднюю траву и листву, накопившуюся на участке. В это время на улице поднялся ветер. Пламя перекинулось на соседскую баню, послед чего пожар охватил другие дома.
В настоящее время полицейские устанавливают ущерб, причинённый в результате инцидента. Собранные материалы в дальнейшем будут направлены в органы дознания МЧС для дачи правовой оценки происшествию в соответствии с административным либо уголовным законодательством.
Другой случай произошёл вчера в Качугском районе, где своевременные действия специально созданной патрульной группы полиции, МЧС и представителей муниципального образования позволили предотвратить лесной пожар. В ходе обследования местности вокруг населённого пункта Малая Тарель сотрудники заметили задымление на одном из участков. Дальнейшее распространение стихии ликвидировано оперативно подоспевшими местными жителями. На месте происшествия задержан 71-летний мужчина. Виновный будет привлечён к ответственности.
Ранее на минувшей неделе в Братске полицейские установили водителя грузовика, который выгрузил на сухую растительность задымившийся в кузове мусор, перевозимый на свалку. Не убедившись окончательно в том, что угроза возгорания по-прежнему существует, мужчина уехал, после чего тление возобновилось, привело к пожару на площади 7 га.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Помимо этого, водитель обязан принять меры по ликвидации мусора, оставленного вблизи проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области из-за дачницы сгорели семь домов
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