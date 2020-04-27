Сотрудники ГИБДД проверили 180 транспортных средств
Госавтоинспекция Бурятии подвела итоги массовой проверки водителей группами нарядов ДПС.
В пятницу на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи в составе 20 сотрудников ГИБДД. Профилактическое мероприятие проходило на проспекте Строителей и улице Комарова.
Полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отказаться от невынужденных поездок.
- В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено 180 транспортных средств. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 20 водителей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ в ходе массовой проверки «попались» 20 водителей
Происшествия, Фото:
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