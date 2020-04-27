В Улан-Удэ в ходе массовой проверки «попались» 20 водителей

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ГИБДД проверили 180 транспортных средств



Госавтоинспекция Бурятии подвела итоги массовой проверки водителей группами нарядов ДПС.



В пятницу на дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи в составе 20 сотрудников ГИБДД. Профилактическое мероприятие проходило на проспекте Строителей и улице Комарова.



Полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, а также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отказаться от невынужденных поездок.



- В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД проверено 180 транспортных средств. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 20 водителей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

