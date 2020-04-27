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В Чите охранник с другом украли со стройки дорогие стройматериалы

Происшествия, 
Всё украденное они вывезли с помощью эвакуатора

В отдел полиции Железнодорожного района Читы поступило заявление от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что с территории строящейся автостоянки неизвестные украли профлисты, швеллеры, металлические трубы, лом металла. Заявитель оценил ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили причастность к преступлению охранника, который работал на территории автостоянки. Выяснилось, что он и его знакомый на эвакуаторе вывезли строительные материалы и затем продали.

Двое ранее судимых 47-летних подозреваемых были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

- За кражу чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишение свободы, - сообщили в пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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