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27 Апреля

26 Апреля

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Улан-удэнка помогала по хозяйству пенсионеру и воровала его деньги

Улан-удэнка помогала по хозяйству пенсионеру и воровала его деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Деньги без разрешения она снимала с банковской карты мужчины

26 апреля к полицейским Октябрьского района Улан-Удэ обратился 79-летний мужчина. Он рассказал, что у него пропали деньги с банковской карты.

К пенсионеру часто приходила 33-летняя женщина. Она помогала мужчине по хозяйству и, как выяснилось, неоднократно воровала деньги с его банковской карты. Некоторое время она проживала у него дома, затем переехала к сожителю.

Улан-удэнка была задержана полицейскими.

Выяснилось, что в конце февраля она, взяла карту мужчины, без разрешения сняла со счета и потратила на личные нужды 7,5 тысяч рублей. До этого по просьбе хозяина дома совершала покупки по карте.

Сожитель, узнав о наличии у неё чужой карты, вернул её хозяину, а горожанка пообещала возвратить потраченные деньги.

Однако она этого не сделала. Более того, спустя полтора месяца вновь украла с карты пенсионера ещё 2,5 тысячи рублей: рассчиталась ею в магазинах. Банковская карта выпала из кармана брюк пенсионера, когда помощница убиралась у него в доме.

Ранее она не судима. Официально не трудоустроена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
кража мошенничество
 
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