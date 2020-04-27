 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Апреля

26 Апреля

Популярное

Забайкалка спалила стог сена, не зная зачем

Забайкалка спалила стог сена, не зная зачем
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина приехала к знакомым и спалила стог сена сельчанина

В полицию поступило заявление от жителя села Доно Забайкальского края. Он рассказал, что кто-то ночью поджёг стог сена, находящийся во дворе. Мужчина оценил ущерб в 70 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя жительница села Нижний-Калгукан, которая приехала к знакомым. Она доставлена в отдел полиции, где призналась в преступлении.

Женщина не смогла объяснить мотив своего поступка.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
умышленное уничтожение имущества Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите охранник с другом украли со стройки дорогие стройматериалы
Происшествия, 27.04.2020
Всё украденное они вывезли с помощью эвакуатора
Улан-удэнка помогала по хозяйству пенсионеру и воровала его деньги
Улан-удэнка помогала по хозяйству пенсионеру и воровала его деньги
Происшествия, 27.04.2020
Деньги без разрешения она снимала с банковской карты мужчины
Забайкалка спалила стог сена, не зная зачем
Забайкалка спалила стог сена, не зная зачем
Происшествия, 27.04.2020
Женщина приехала к знакомым и спалила стог сена сельчанина
Житель Бурятии уехал на велосипеде и пропал
Житель Бурятии уехал на велосипеде и пропал
Происшествия, 27.04.2020
Заявление о его пропаже поступило в полицию спустя неделю
В Бурятии началась «охота» на браконьеров и торговцев рыбой
В Бурятии началась «охота» на браконьеров и торговцев рыбой
Происшествия, 27.04.2020
В республике стартовала операция «Путина»
В Улан-Удэ поймали грабителя, сбежавшего с пивом
В Улан-Удэ поймали грабителя, сбежавшего с пивом
Происшествия, 27.04.2020
Горожанин знал о незапертой холодильной камере в торговой точке
В Бурятии 227 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 227 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 27.04.2020
За одни только сутки выявили сразу 18 новых больных COVID-2019
Житель Иркутской области решил сократить путь и утопил автомобиль
Житель Иркутской области решил сократить путь и утопил автомобиль
Происшествия, 27.04.2020
Мужчину не смутили участки открытой воды и запрещающие знаки
В Бурятии опрокинулся 19-летний водитель мопеда
В Бурятии опрокинулся 19-летний водитель мопеда
Происшествия, 27.04.2020
Водитель съехал с проезжей части
Улан-удэнцы устроили пожар, сжигая на участке мусор и траву
Улан-удэнцы устроили пожар, сжигая на участке мусор и траву
Происшествия, 27.04.2020
Огонь повредил дом и надворную постройку
В Иркутской области число случаев коронавируса перевалило за 100
В Иркутской области число случаев коронавируса перевалило за 100
Происшествия, 27.04.2020
Четверо больных новой коронавирусной инфекцией  ранее умерли
Устроивших поножовщину улан-удэнцев нашли по кровавым следам
Устроивших поножовщину улан-удэнцев нашли по кровавым следам
Происшествия, 27.04.2020
Мужчина с ножевым ранением лежал на земле посреди ночи

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^