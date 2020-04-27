Забайкалка спалила стог сена, не зная зачем

Женщина приехала к знакомым и спалила стог сена сельчанина



В полицию поступило заявление от жителя села Доно Забайкальского края. Он рассказал, что кто-то ночью поджёг стог сена, находящийся во дворе. Мужчина оценил ущерб в 70 тысяч рублей.



Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 30-летняя жительница села Нижний-Калгукан, которая приехала к знакомым. Она доставлена в отдел полиции, где призналась в преступлении.



Женщина не смогла объяснить мотив своего поступка.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

