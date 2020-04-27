Житель Бурятии уехал на велосипеде и пропал

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Заявление о его пропаже поступило в полицию спустя неделю



В Бурятии полицейские разыскивают 63-летнего жителя Кабанского района Александра Дышкант. Утром 9 апреля он уехал из дома села Фофоново на велосипеде, и до сих пор его местонахождение неизвестно.



Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию от родственницы 17 апреля, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые короткие.



Был одет: шапка вязаная чёрная с узорами красного цвета, куртка кожаная и брюки чёрного цвета, кроссовки тёмные с белой подошвой.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полицейские просят сообщить по телефонам: 8(30138)73-0-32, (30138)73-7-73, (30138)43-2-05, 102 (112).

