В Бурятии началась «охота» на браконьеров и торговцев рыбой

В республике стартовала операция «Путина»



В Бурятии стартовал первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2020». Операция традиционно проходит в два этапа и направлена на усиление борьбы с незаконным выловом рыбы.



- Полицейские совместно с работниками Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства проведут рейды по выявлению и пресечению фактов браконьерства, перевозки и реализации незаконно добытой рыбы, в том числе, на рынках, а также придорожной торговли, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кроме того, полицейские организуют работу по информированию населения о действующих ограничениях на её добычу, напомнят о запрете на вылов омуля, санкциях, применимых к нарушителям.



Первый этап операции продлится до 30 июня. Второй - с 15 августа по 30 октября.



