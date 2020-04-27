В республике стартовала операция «Путина»
В Бурятии стартовал первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2020». Операция традиционно проходит в два этапа и направлена на усиление борьбы с незаконным выловом рыбы.
- Полицейские совместно с работниками Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства проведут рейды по выявлению и пресечению фактов браконьерства, перевозки и реализации незаконно добытой рыбы, в том числе, на рынках, а также придорожной торговли, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Кроме того, полицейские организуют работу по информированию населения о действующих ограничениях на её добычу, напомнят о запрете на вылов омуля, санкциях, применимых к нарушителям.
Первый этап операции продлится до 30 июня. Второй - с 15 августа по 30 октября.
В Бурятии началась «охота» на браконьеров и торговцев рыбой
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