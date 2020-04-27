Горожанин знал о незапертой холодильной камере в торговой точке
В Улан-Удэ задержали мужчину, который вечером 19 апреля совершил грабёж в продуктовом магазине в 113 микрорайоне.
Как сообщал «Байкал-Daily», неизвестный зашёл в магазин и прямо на глазах у продавца взял из холодильной камеры три бутылки пива и, не расплатившись, убежал.
Момент грабежа сняла камера видеонаблюдения.
- Подозреваемым оказался 35-летний горожанин, проживающий в соседнем микрорайоне. Известно, что незадолго до преступления он распивал спиртное с приятелями, а затем в поисках очередной порции алкоголя зашёл в магазин. Отметим, что мужчина знал о незапертой холодильной камере, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности, судимость погашена.
Возбуждено уголовное дело.
- В адрес владельца торговой точки вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - уточнили в МВД.
В Улан-Удэ поймали грабителя, сбежавшего с пивом
Происшествия, Фото:
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