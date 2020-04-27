Огонь повредил дом и надворную постройку
В Улан-Удэ накануне около 14 часов дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома и надворной постройки в ДНТ «Весна».
По прибытии пожарных горел дом и надворная постройка. Было установлено, что жители ДНТ сжигали мусор и сухую траву, на территории участка, они «упустили» возгорание, вследствие чего были повреждены соседние постройки.
В настоящее время дознаватели проводят предварительную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновного лица, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Бурятии Евгений Попов.
Улан-удэнцы устроили пожар, сжигая на участке мусор и траву
Происшествия, Фото:
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