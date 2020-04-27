Улан-удэнцы устроили пожар, сжигая на участке мусор и траву

Огонь повредил дом и надворную постройку



В Улан-Удэ накануне около 14 часов дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома и надворной постройки в ДНТ «Весна».



По прибытии пожарных горел дом и надворная постройка. Было установлено, что жители ДНТ сжигали мусор и сухую траву, на территории участка, они «упустили» возгорание, вследствие чего были повреждены соседние постройки.



В настоящее время дознаватели проводят предварительную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновного лица, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Бурятии Евгений Попов.

