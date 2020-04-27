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В Иркутской области число случаев коронавируса перевалило за 100

В Иркутской области число случаев коронавируса перевалило за 100
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Четверо больных новой коронавирусной инфекцией ранее умерли

В Иркутской области продолжает расти число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Так, на сегодня в регионе зарегистрирован 101 подтверждённый случай инфицирования COVID-19. За выходные выявили 14 новых больных.

- 71 человек госпитализировано (из них 14 из обсерваторов), один человек проходит лечение в Забайкальском крае. 25 человек выздоровело , 4 умерло, - сообщили в оперативном штабе региона.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях больной коронавирусом сбежал из изоляции в Иркутске в Забайкальский край.

Напомним, в Бурятии зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом
коронавирус
 
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