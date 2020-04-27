Четверо больных новой коронавирусной инфекцией ранее умерли
В Иркутской области продолжает расти число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Так, на сегодня в регионе зарегистрирован 101 подтверждённый случай инфицирования COVID-19. За выходные выявили 14 новых больных.
- 71 человек госпитализировано (из них 14 из обсерваторов), один человек проходит лечение в Забайкальском крае. 25 человек выздоровело , 4 умерло, - сообщили в оперативном штабе региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях больной коронавирусом сбежал из изоляции в Иркутске в Забайкальский край.
Напомним, в Бурятии зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом.
В Иркутской области число случаев коронавируса перевалило за 100
Происшествия, Фото:
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