Устроивших поножовщину улан-удэнцев нашли по кровавым следам

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчина с ножевым ранением лежал на земле посреди ночи



В Улан-Удэ на днях в продуктовом магазине на улице Павлова сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили на земле мужчину с ранением в области груди. Пострадавшего срочно госпитализировали.



В ходе опроса работников ночного магазина было установлено, что во время конфликта неизвестные нанесли мужчине ранение и убежали в сторону двухэтажных домов, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



В одном из двухэтажных домов в коридоре росгвардейцы обнаружили отпечатки обуви со следами крови и нашли квартиру, где скрылись нападавшие. Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании возникла ссора, двое подозреваемых ударили своего знакомого ножом в грудь.



Росгвардейцы доставили задержанных в территориальный отдел полиции для принятия правового решения.

