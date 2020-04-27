Мужчина с ножевым ранением лежал на земле посреди ночи
В Улан-Удэ на днях в продуктовом магазине на улице Павлова сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили на земле мужчину с ранением в области груди. Пострадавшего срочно госпитализировали.
В ходе опроса работников ночного магазина было установлено, что во время конфликта неизвестные нанесли мужчине ранение и убежали в сторону двухэтажных домов, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В одном из двухэтажных домов в коридоре росгвардейцы обнаружили отпечатки обуви со следами крови и нашли квартиру, где скрылись нападавшие. Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании возникла ссора, двое подозреваемых ударили своего знакомого ножом в грудь.
Росгвардейцы доставили задержанных в территориальный отдел полиции для принятия правового решения.
Устроивших поножовщину улан-удэнцев нашли по кровавым следам
Происшествия, Фото:
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