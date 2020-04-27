Жительница Иркутской области сельчанка устроила крупный пожар

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огнём были уничтожены надворные постройки соседей и автомобили



В посёлке Вознесенский Нижнеудинского района местная жительница устроила крупный пожар и лишила соседей собственности, сжигая мусор на приусадебном участке.



Звонившие сообщили пожарным, что горят надворные постройки, огонь быстро разносится ветром и подступает к жилым домам. Огнеборцам пришлось тушить два сеновала, два гаража, летние кухни и другие надворные постройки, чтобы прекратить распространение огня на плотную застройку. Пожар удалось ликвидировать к вечеру.



- Местная жительница, решив убраться на своём участке, развела костёр, чтобы сжечь мусор и собранную сухую траву. На замечания соседей она не отреагировала и завершила начатое. Затушив костёр, оставила место горения без присмотра. О том, что искры от кострища унесло на дровяник, а огонь от дровяника мгновенно распространился на другие постройки самой хозяйки и её соседей, узнала, когда пожар уже полыхал и соседи предпринимали попытки тушения огня в ожидании пожарных, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнеудинского района Юрий Трунёв.



Огнём были уничтожены два гаража и автомобиль «Москвич», сеновалы, стайки, дровяники, сарай, крыша летней кухни, повреждено производственное здание. Общая площадь пожара составила 425 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В настоящее время производится оценка нанесённого пожаром ущерба, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении в отношении виновницы пожара уголовного дела.

