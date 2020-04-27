В работе задействовано более пятисот человек
В Еравнинском районе Бурятии лесной пожар на границе с Читинским лесничеством Министерства обороны России на площади 200 га локализован. Продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров на площади 3 828 га, и дотушиванию локализованного очага. С огненной стихией на приграничной территории продолжают бороться более 200 человек. Задействовано 23 единицы лесопожарной техники.
Специалисты проводят профилактические выжигания и окапывают кромку пожара вручную. Тушение осложняется высокой температурой, сильным порывистым ветром и наличием большого количества сухой травы.
Всего за сутки тушили 27 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Тункинском районах на общей площади 4 887 га. На тушении работало 802 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 188 единиц лесопожарной техники.
Тринадцать лесных пожаров ликвидировано, ещё 4 в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Заиграевском и Мухоршибирском районах локализованы.
На утро 27 апреля продолжается тушение 10 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Также продолжается дотушивание локализованных очагов.
Всего на тушении работает 533 человека, задействовано 107 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напоминают, что в лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии тушат 10 лесных пожара
Происшествия, Фото:
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