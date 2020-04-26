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В России число заражённых коронавирусом выросло на 6361 человека

В России число заражённых коронавирусом выросло на 6361 человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки скончались 66 человек

За сутки в 83 российских регионах выявили 6361 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 2971, Подмосковье — 576, Нижегородской области — 153, Санкт-Петербурге — 151 и Мурманской области — 105.

2920 человек из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 66 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

коронавирус
 
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