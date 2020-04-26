В России число заражённых коронавирусом выросло на 6361 человека

За сутки скончались 66 человек



За сутки в 83 российских регионах выявили 6361 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 2971, Подмосковье — 576, Нижегородской области — 153, Санкт-Петербурге — 151 и Мурманской области — 105.



2920 человек из новых зарегистрированных — контактные и без симптомов заболевания. Умерли 66 пациентов.



Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.



