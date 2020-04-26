Заражённый коронавирусом мужчина хотел пересечь практически весь Дальний Восток
Больной коронавирусом мужчина сбежал из изоляции в Иркутске в Забайкальский край. Подробности раскрыли в пресс-служба правительства Забайкалья.
Мужчина прилетел в Иркутск из Москвы самолётом, после чего был помещён под наблюдение. У него взяли анализ на наличие новой коронавирусной инфекции.
Однако мужчина, не соблюдая режим самоизоляции и нарушая тем самым предписание главного санитарного врача, выехал поездом в Забайкальский край, чтобы затем попасть на Сахалин. Между тем в Иркутске анализ показал положительный результат, о чём уведомили представителей власти Забайкалья.
Искали заражённого нарушителя правоохранительные органы. Сейчас мужчина обнаружен, госпитализирован в Могочинском районе Забайкальского края. Устанавливается круг его контактных лиц.
Сотрудники полиции проводят проверку по ч.1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» Санкцией этой статьи предусмотрено лишение свободы вплоть до двух лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае 96 случаев заболеваний коронавирусом, в Иркутской области – 95. У Бурятии на этом фоне печальное лидерство – уже 209 случаев. В том числе разрастается очаг коронавирусной инфекции в городской больнице №4.
Больной коронавирусом сбежал из изоляции в Иркутске в Забайкальский край
Происшествия, Фото:
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