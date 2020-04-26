В соседних с Бурятией регионах растёт число больных коронавирусом
В Иркутской области подтвердились восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Общее количество случаев достигло 95 человек.
Под наблюдением врачей находятся 65 человек, из них 13 госпитализировали из обсерваторов. 25 пациентов выздоровели, четверо скончались.
В Забайкальском крае количество заражённых коронавирусом за сутки выросло ещё на шесть человек – до 96. Из них 15 детей.
- Выписано 14 человек. Среди новых шести случаев пять – контактные, — говорится в сообщении краевого оперштаба.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улётовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском и Акшинском районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом. В том числе разрастается очаг коронавирусной инфекции в городской больнице №4.
В Иркутской области 95 случаев заражений коронавируса
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