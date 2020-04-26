 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Апреля

25 Апреля

24 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ дважды аварийно отключали электричество

В Улан-Удэ дважды аварийно отключали электричество
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Под отключение попали жители частного сектора

В субботу, 25 апреля в Улан-Удэ дважды произошло аварийное отключение электричества. Подробности приводят оперативные службы города.

В 14.20 часов из-за неисправности кабельной линии на переходе под железнодорожными путями аварийно отключился фидер подстанции «Районная». Свет пропал у потребителей частного сектора ул. Залесная с №73 по №204.

В 19:23 потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило 5 часов 3 минуты.

В 23:10 из-за неисправности кабельной линии произошло отключение на подстанции БМДК.

Под отключение попали потребители частного сектора ул. Таежная, ул. Тулаева, ул. Рейдовая, ул. Степная, ул. Лесозаводская, 5 МКД ул. Ключевская 33,37,39,41,43. Электричество здесь восстанавливали поэтапно: сперва ул. Ключевская, 39 (время отключения 1 час 19минут), затем ул. Ключевская 37,39,39б, 41, (время отключения 2 часа 11минут). В 02:16 вывели из схемы аварийные участки и запитали всех потребителей по нормальной схеме.

Общее время отключения – 3 часа и 6 минут.
отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии поймали в поле с гашишем
Жителя Бурятии поймали в поле с гашишем
Происшествия, 26.04.2020
Мужчина был в состоянии наркотического опьянения
В Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже 209 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 26.04.2020
Разрастается очаг коронавирусной инфекции в городской больнице №4
В Еравнинском районе Бурятии бушуют лесные пожары
В Еравнинском районе Бурятии бушуют лесные пожары
Происшествия, 26.04.2020
Огонь распространился на площади более 2,5 тысяч га
В Бурятии алкоголичка украла фляги и печное литьё
В Бурятии алкоголичка украла фляги и печное литьё
Происшествия, 26.04.2020
Деньги воровка спустила на спиртное
В Бурятии студент так мечтал о мотоцикле, что украл его
В Бурятии студент так мечтал о мотоцикле, что украл его
Происшествия, 26.04.2020
17-летний юноша исполнил свою мечту преступным способом
Улан-удэнец украл забор в СНТ
Улан-удэнец украл забор в СНТ
Происшествия, 25.04.2020
Мужчина отапливал свой частный дом досками из забора потерпевшей
Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку
Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку
Происшествия, 25.04.2020
Женщина просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Происшествия, 25.04.2020
В Еравнинском районе, где действует режим ЧС, продолжается тушение 3 лесных пожаров
Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи
Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи
Происшествия, 24.04.2020
По информации правозащитника, непринятый вовремя вызов привёл к смерти пациента
В центре Улан-Удэ в ДТП травмировался мотоциклист
В центре Улан-Удэ в ДТП травмировался мотоциклист
Происшествия, 24.04.2020
Столкнулись «Тойота Филдер» и мотоциклист. ФОТО
Улан-удэнец 72 ударами убил изменившую подругу
Улан-удэнец 72 ударами убил изменившую подругу
Происшествия, 24.04.2020
Труп спустя два дня после расправы обнаружила мать убийцы
Аферисты оформили кредит на жительницу Иркутской области
Аферисты оформили кредит на жительницу Иркутской области
Происшествия, 24.04.2020
Чтобы женщина сделала для них перевод, они оплатили ей такси
В субботу в Бурятии ждут высокий класс пожарной опасности
В субботу в Бурятии ждут высокий класс пожарной опасности
Происшествия, 24.04.2020
Жителей республики просят соблюдать противопожарные меры
В Улан-Удэ в колонию пытался заехать «БМВ» с телефонами
В Улан-Удэ в колонию пытался заехать «БМВ» с телефонами
Происшествия, 24.04.2020
Мужчина приехал в колонию для проведения ремонтных работ
В Забайкалье защищают населённые пункты от пожаров
В Забайкалье защищают населённые пункты от пожаров
Происшествия, 24.04.2020
В Читинском районе из-за смены ветра обстановка с пожарами усложнилась

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^