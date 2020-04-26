В Улан-Удэ дважды аварийно отключали электричество

Под отключение попали жители частного сектора



В субботу, 25 апреля в Улан-Удэ дважды произошло аварийное отключение электричества. Подробности приводят оперативные службы города.



В 14.20 часов из-за неисправности кабельной линии на переходе под железнодорожными путями аварийно отключился фидер подстанции «Районная». Свет пропал у потребителей частного сектора ул. Залесная с №73 по №204.



В 19:23 потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило 5 часов 3 минуты.



В 23:10 из-за неисправности кабельной линии произошло отключение на подстанции БМДК.



Под отключение попали потребители частного сектора ул. Таежная, ул. Тулаева, ул. Рейдовая, ул. Степная, ул. Лесозаводская, 5 МКД ул. Ключевская 33,37,39,41,43. Электричество здесь восстанавливали поэтапно: сперва ул. Ключевская, 39 (время отключения 1 час 19минут), затем ул. Ключевская 37,39,39б, 41, (время отключения 2 часа 11минут). В 02:16 вывели из схемы аварийные участки и запитали всех потребителей по нормальной схеме.



Общее время отключения – 3 часа и 6 минут.

