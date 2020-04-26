Мужчина пилил деревья возле своего же села
Вечером 23 апреля в Тарбагатайском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции в лесу неподалёку от села Барыкино задержал 27-летнего сельчанина. Он вырубил около трёх кубометров сосен. Мужчина был задержан во время погрузки спиленного леса в кузов грузовика.
Задержанный сообщил, что планировал построить из спиленного леса гараж на своем приусадебном участке. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 17 тысяч рублей.
Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, судимость погашена. Постоянного дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса. Кроме того, в отношении нарушителя составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии спилил сосны в лесу ради гаража
Происшествия, Фото:
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