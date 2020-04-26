Жителя Бурятии поймали в поле с гашишем

Мужчина был в состоянии наркотического опьянения



Вечером 23 апреля в Кяхтинском районе участковый уполномоченный полиции в ходе профилактического рейда задержал в поле неподалеку от села Хамнигадай 46-летнего местного жителя. У него изъято около трёх граммов гашиша.



В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. Он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за употребление запрещённых веществ.



Мужчина ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



К слову, о лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).



