Мужчина был в состоянии наркотического опьянения
Вечером 23 апреля в Кяхтинском районе участковый уполномоченный полиции в ходе профилактического рейда задержал в поле неподалеку от села Хамнигадай 46-летнего местного жителя. У него изъято около трёх граммов гашиша.
В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. Он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за употребление запрещённых веществ.
Мужчина ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
К слову, о лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Жителя Бурятии поймали в поле с гашишем
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