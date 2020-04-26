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В Еравнинском районе Бурятии бушуют лесные пожары

В Еравнинском районе Бурятии бушуют лесные пожары
Происшествия, 
Огонь распространился на площади более 2,5 тысяч га

В Еравнинском районе Бурятии, где в пятницу был введён режим ЧС, тушат пять лесных пожаров на общей площади 2 511 га.

На тушении работают 254 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 33 единицы лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

- Ситуация, действительно, непростая. Вчера облетели пожары. Площадь, да, большая, но горят разные языки в разных местах. Нет такого активного горения, которое бы панику наводило на всех, - сказал сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров зампред правительства по вопросам безопасности Бурятии Пётр Мордовской.

Основные сложности тушения - это промёрзшая земля и сильный порывистый ветер. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Всего за прошедшие сутки (вместе с Еравнинским районом) проводились работы по тушению 22 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах на общей площади 3 873 га.

11 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах ликвидированы. Ещё три лесных пожара в Баунтовском эвенкийском, Заиграевском и Мухоршибирском районах локализованы.

На утро 26 апреля продолжаются работы по тушению восьми лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах, а также дотушивание локализованных очагов. Всего на тушении работает 485 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 88 единиц лесопожарной техники.

В лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары
 
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