В Бурятии алкоголичка украла фляги и печное литьё

Деньги воровка спустила на спиртное



Сотрудники уголовного розыска задержали за кражу 61-летнюю жительницу села Иволгинск, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пенсионерка в поисках денег на спиртное проникла в частный дом своей знакомой. Женщина выставила оконное стекло на веранде, украла две алюминиевые фляги и печное литьё. Ущерб составил более восьми тысяч рублей.



Имущество гражданка сдала в пункт приёма металлолома и на вырученные 700 рублей приобрела алкоголь. Пенсионерка ранее не судима, злоупотребляет алкоголем.



Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

