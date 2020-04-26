Деньги воровка спустила на спиртное
Сотрудники уголовного розыска задержали за кражу 61-летнюю жительницу села Иволгинск, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пенсионерка в поисках денег на спиртное проникла в частный дом своей знакомой. Женщина выставила оконное стекло на веранде, украла две алюминиевые фляги и печное литьё. Ущерб составил более восьми тысяч рублей.
Имущество гражданка сдала в пункт приёма металлолома и на вырученные 700 рублей приобрела алкоголь. Пенсионерка ранее не судима, злоупотребляет алкоголем.
Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии алкоголичка украла фляги и печное литьё
Происшествия, Фото:
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